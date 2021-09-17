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Мобильное приложение эсеров для наблюдения на выборах подверглось DDoS-атаке

фото ЗакС политика Мобильное приложение эсеров для наблюдения на выборах подверглось DDoS-атаке

Федеральный штаб "Справедливой России - За правду" по наблюдению за начавшимися выборами сообщил о совершенной DDoS-атаке на партийное мобильное приложение "Справедливый наблюдатель". Примечательно, что по данным технического отдела, след ведет в Японию и Китай. Социалисты объясняют эту географическую подробность тем, что многие дальневосточные фирмы и организации базируются в приграничных странах.

"Нарушения на выборах, которые уже фиксирует "Справедливая Россия - За правду", подрывают их легитимность. Это прямо противоречит позиции руководства страны и играет на руку недругам России", - заявил лидер партии Сергей Миронов.

Его соратники насчитали уже более 1200 нарушений с начала трехдневного голосования, стартовавшего утром 17 сентября.

Созданным в партии мобильным приложением эсеры гордились накануне, параллельно сообщив, что подготовили для трехдневного голосования 120 тысяч профессиональных наблюдателей (всего в РФ около 97 тысяч избирательных участков).


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