Путин хочет выплатить по 50 тысяч рублей всем блокадникам

Ушедший на самоизоляцию президент РФ Владимир Путин выступил с очередной социальной инициативой, касающейся раздачи денег. На этот раз он предлагает предоставить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей всем жителям блокадного Ленинграда и всем награжденным за оборону Ленинграда, передает сайт Кремля.

"Поддержка блокадников это наш священный, нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам России, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье", - произнес глава государства в разговоре по видеосвязи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Отметим, что в конце августа, в преддверии выборов Путин постановил выплатить по 15 тысяч рублей всем военнослужащим и по 10 тысяч - всем пенсионерам.

UPD 14:35 Текст указа о выплатах по 50 тысяч рублей появился на сайте Кремля