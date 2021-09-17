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В МО "Московская застава" появились фейковые предвыборные листовки от имени бывшей главы

фото ЗакС политика В МО "Московская застава" появились фейковые предвыборные листовки от имени бывшей главы

На территории МО "Московская застава" в первый день голосования, 17 сентября, обнаружили листовки в поддержку одного из оппозиционных кандидатов в депутаты ЗакСа, подписанные якобы экс-главой муниципалитета Валентиной Афонькиной. Об этом ЗАКС.Ру сообщил мундеп-самовыдвиженец Александр Будберг.

Афонькина опровергла свою причастность к подобным материалам. В разговоре с ЗАКС.Ру она отметила, что очень возмущена случившимся.

- Я сейчас нахожусь за 200 км от Санкт-Петербурга и готова ради этого даже приехать, потому что возмущена. Ко мне официально обращался только один представитель этой партии, я отказалась, потому что с некоторых пор вообще не хочу иметь отношения к политическим структурам. Возмущена, сейчас продумываю свои шаги. Считаю, что это, мягко говоря, непорядочно, - заявила Афонькина.

По мнению Будберга, появление листовок - провокация с целью размыть голоса за кандидата, которого рекомендовало "Умное голосование". 

Сергей Еремеев


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