На УИК 2188 пытались пронести пачку фальшивых бюллетеней

Петербургские полицейские задержали женщину, которая пыталась пронести на избирательный участок №2188 в Центральном районе толстую пачку фальшивых бюллетеней, передает телеканал "Дождь"*. Перед задержанием, уже попав под подозрение, женщина безуспешно попыталась скрыться.

Как сообщает дежурящий на участке корреспондент телеканала, председатель УИКа на его глазах ранее выходил с женщиной на улицу и о чем-то переговаривался внутри автомобиля.

Отметим, что Центральный район - одна из самых скандальных территорий на нынешних выборах. Именно от нее баллотируются кандидаты-"двойники" депутата Бориса Вишневского, специально сменившие свои настоящие имена, фамилии и даже внешность. Кроме того, в Центральном районе располагаются большинство участков, лишенных видеонаблюдения, что, в свою очередь, объясняется предписаниями КГИОП.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

фото: скриншот из "Канала дяди Сережи" / Telegram