Суд отклонил жалобу Владимира Кара-Мурзы на бездействие СК в расследовании его отравлений

Хамовнический суд Москвы отказался признать законной жалобу политика Владимира Кара-Мурзы на бездействие Следственного комитета при расследовании его отравления, передает "Интерфакс".

По словам представителя суда, Кара-Мурзе отказали в удовлетворении жалобы на решение СК не возбуждать уголовное дело о покушении на его убийство.

Кара-Мурза пережил два отравления: в 2015 и 2017 году. В 2021 году издания The Insider* и Bellingcat опубликовали расследование, из которого следует, что к отравлению могут быть причастны сотрудники ФСБ. Ту же группу людей считают замешанными в убийствах Тимура Куашева, Руслана Магомедрагимова и Никиты Исаева, а также в попытке отравления Алексея Навального и Дмития Быкова.