Четырбок призвал не верить информации о его отказе от участия в выборах

Депутат Заксобрания Петербурга шестого созыва от "Единой России" Денис Четырбок обратился к избирателям с просьбой не доверять листовкам, в которых говорится о том, что он якобы призвал поддержать свою соперницу по выборам.

"По почтовым ящикам распространяют листовку о том, будто я отказываюсь от участия в выборах и прошу поддержать конкретного кандидата. Эта листовка – наглый обман жителей! Её распространяют люди, которые пытаются за счёт моего имени заработать себе хоть какие-то голоса", – передала слова единоросса его пресс-служба.

Четырбок добавил, что он не предатель и не может отказаться от участия в выборах. Единоросс выдвинулся по округу № 17 (Красносельский и Кировский район), который и раньше представлял в парламенте.