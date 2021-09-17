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Справедливороссы пожаловались в ЦИК и ГИК на недопуск своего члена комиссии до присутствия при надомном голосовании

фото ЗакС политика Справедливороссы пожаловались в ЦИК и ГИК на недопуск своего члена комиссии до присутствия при надомном голосовании

Члены "Справедливой России – За правду" в Петербурге обратились с жалобами в ЦИК и Горизбирком на недопуск своего члена комиссий с правом совещательного голоса до присутствия при надомном голосовании.

Так, члену участковой комиссии № 243 в Выборгском районе от эсеров не позволили присутствовать на процедуре голосования вне участка. Он заинтересовался обилием заявлений на надомное голосование – 400 до полудня 17 сентября. Когда справедливоросс стал настаивать на своем присутствии, поездку по  заявкам на надомное голосование решили отложить из-за сорванной на переносной урне пломбы. С реестром заявок на надомное голосование руководство комиссии справедливороссу также не позволило ознакомиться, жалобы принимать отказывается, рассказали в партии.

Кроме того, отметили эсеры, на том же избирательном участке за десять минут до полудня члены УИК с  правом решающего голоса без объяснения причин заменили пломбу на стационарном ящике для голосования.

Справедливороссы подали жалобы в ЦИК и Горизбирком. Они требуют проверить подлинность всех поступивших заявок на надомное голосование. При выявлении нарушений они просят принять все меры для их устранения, "вплоть до обращения в правоохранительные органы". Надомное голосование на этом участке они просят взять под особый контроль.

Ранее "СР – За правду" обратилась в ГИК с просьбой проверить заявки на надомное голосование в Василеостровском районе.

 


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