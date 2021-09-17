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Новости 16:22

В списках избирателей на УИК 2252 замечены жители несуществующих квартир

фото ЗакС политика В списках избирателей на УИК 2252 замечены жители несуществующих квартир

В первый день трехдневного голосования в Центральном районе Петербурга справедливороссы обратили внимание на еще одну странность, которая тянет для них на нарушение избирательного процесса. Как сообщили на партийную горячую линию, на участке № 2252 в списках избирателей значатся граждане, проживающие в квартирах, которых не существует. Речь идет об одном из домов в Орловском переулке.

Представители партии просят ЦИК и Горизбирком как можно скорее провести проверку и добиться исправления недоразумения.

Ранее в Центральном районе задержали женщину, пытавшуюся пронести на УИК 2188 крупную пачку фальшивых бюллетеней.

Всего эсеры к двум часам дня 17 сентября насчитали более 1200 нарушений на выборах по всей стране.


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