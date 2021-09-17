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Новости 16:24

"Всех с хорошим настроением": На УИК №115 задержали "поющий бюллетень"

фото ЗакС политика "Всех с хорошим настроением": На УИК №115 задержали "поющий бюллетень"

На Васильевском острове полицейские удалили с избирательного участка № 115 поющего человека в костюме бюллетеня, передает "Фонтанка.ру".

Видео опубликовали "Наблюдатели Петербурга". На кадрах видно, как необычный персонаж в ГБУ "Дом молодежи Василеостровского района", где расположен УИК № 115, начал петь куплеты, пританцовывая.

"Всех с хорошим настроением, с праздником поздравим вас, ведь сегодня бюллетени попадут все в урну в час", – слышно на видео.

"Бюллетень" успел спеть еще несколько куплетов. Пока он пел, члены комиссии просили полицейских вывести его с участка "за провокацию". По словам наблюдателя Алексея Абрамова, на выходе при задержании "бюллетень" снимали некие молодые люди.

"Возможно, пиара искали. Полицейские посадили его в машину и увезли", – заключил наблюдатель.

17 сентября в России началось голосование на выборах в Госдуму и Заксобрание Петербурга. Оно продлится три дня, до 19-го числа включительно. 

 


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