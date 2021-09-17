Спецконтингент голосует

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Утром в первый день выборов, 17 сентября, члены участковой избирательной комиссии №2265 взяли переносные урны и отправились в областную больницу им. Гааза при УФСИН по Петербургу и Ленобласти, где проходят лечение осужденные, а также те, кто еще находится под следствием. Корреспондент ЗАКС.Ру побывал на участке, где голосуют арестанты.

Выездную избирательную комиссию встретил подполковник службы исполнения наказаний по фамилии Плёткин и провёл членов комиссии через КПП. Разложив бюллетени, члены УИК ожидали избирателей. Зэки с верхних этажей спускались организованными группами в сопровождении конвоиров в холл больницы и получали бюллетени. Подполковник Плёткин перед началом голосования выступил с кратким напутствием: "голосуйте сердцем".

Всего из больницы ФСИН поступила 31 заявка на голосование: от 25 мужчин и 6 женщин. Но в урне в итоге оказалось на два бюллетеня меньше. Один избиратель освободился накануне первого дня голосования по решению суда, а другой не стал ставить "галочку". Он встал у избирательной урны и, облокотившись на костыли, демонстративно разорвал полученные бумаги.

— Я голосовать не буду, в политике не разбираюсь. Не чувствую ее влияния на мою жизнь, — заявил зэк.

Оказалось, что он поспешил и порвал лишь ксерокопию своего паспорта. Их выдавали в первую очередь, чтобы по ним получить бюллетень.Присутствующие сотрудники ФСИН сразу встревожились, как только услышали выступление избирателя. Плёткин позвал коллегу и попросил записать все на видеорегистратор. Арестанту пришлось повторить все то же самое на камеру, но на этот раз он ничего не рвал — вторую копию паспорта ему давать не стали.

Сотрудник ФСИН рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что в основном сегодня голосуют подозреваемые в краже и распространении наркотиков. Им выдавали только два бюллетеня: по единому округу в городской парламент и Государственную думу. Выбрать депутата по одномандатным округам у них не получилось — регистрации нет.

Голосовать предстояло и одному пациенту из "красной зоны". Членов комиссии туда не пустили, вручить бюллетень доверили сотруднику ФСИН. Бюллетень позже "прогладили", покрыли дезинфицирующим средствами и просветили кварцевой лампой. В урну он попал уже изрядно потрепанным, но безопасным.

В последнюю очередь голосовали "нетранспортабельные" — комиссии пришлось самим подниматься к ним по этажам, проходя через многочисленные решетки и массивные двери. Одного из маломобильных избирателей голосование отвлекло от игры в нарды. Впрочем, кажется, игра его не сильно интересовала. Надзиратель сложил игровую доску и убрал ее в сторону. Член комиссии предложила использовать ее как шторку, но в итоге было решено, что избиратель будет голосовать в своей палате.

— Тут повсюду камеры, а голосование же тайное, — пояснил сотрудник ФСИН.

Этажом выше, где находился еще один "маломобильный", было почти безлюдно. По коридору прошла медработница в белом халате. Увидев урну, она спросила, может ли она тоже проголосовать.

— У нас голосует только спецконтингент, — заявил Плёткин.

Остальные пациенты больницы им. Гааза проголосовать не смогли - лишенные свободы по решению суда не могут принимать участие в выборах ни как кандидаты, ни как избиратели.











Текст и фото: Константин Леньков