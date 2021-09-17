Агрессия неизвестных на УИК 293 вынудила "яблочницу" Дюве вызвать полицию

Выдвинутая "Яблоком" в ЗакС кандидат Любовь Дюве, посетившая УИК 293 в Парголово с целью понаблюдать за голосованием, столкнулась с группой неизвестных людей, которые стали морально на нее давить и вести себя агрессивно, передает "Эхо Петербурга". Сообщается, что их привез с собой член вышестоящего избиркома Андрей Гусев и что мужчины были "в масках, кожаных куртках, с цепями".

В итоге кандидат обратилась к правоохранителям и покинула пределы избирательного участка, где ее, в частности, интересовало аномально большое число людей, решивших проголосовать на дому.

Накануне Дюве поступили угрожающие письменные сообщения с приложенными фотографиями персональных данных ее сына. Автор сообщений призывал ее оставить политику. Еще раньше женщину пытались снять с выборов, но Горизбирком восстановил ее регистрацию.