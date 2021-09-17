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Умерла судья, заменившая условный срок Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный

фото ЗакС политика Умерла судья, заменившая условный срок Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный

Судья Симоновского суда Москвы Наталья Репникова, которая вынесла решение о замене Алексею Навальному условного срока по по делу "Ив Роше" на реальный, скончалась, передает Znak.com.

Первым о смерти судьи сообщил депутат муниципального округа Филевский парк Вадим Коровин в Twitter. В пресс-службе суда подтвердили, что Репникова "отчислена 18.08.2021 года в связи с ее смертью". Причина не называется.

В начале февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок. Сейчас политик находится в колонии № 2 в Покрове, Владимирская область.  В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, в итоге его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.

 


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