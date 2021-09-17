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В Горизбиркоме Петербурга заявили о невиновности женщины, задержанной со стопкой бюллетеней

фото ЗакС политика В Горизбиркоме Петербурга заявили о невиновности женщины, задержанной со стопкой бюллетеней

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин объяснил недоразумением инцидент с гражданкой, которая была задержана у школы № 188 со стопкой бюллетеней. 

В школе действуют УИК №№ 2188 и 2189. По словам Кузьмина, в Горизбиркоме выяснили, что сотрудники одной из этих комиссий — видимо, имелась в виду УИК № 2189 — работают в одном детском саду.

– Когда они за день до голосования готовили избирательные бюллетени — это подписи двух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, соответствующая печать, – объяснил Кузьмин. – Они не успели это сделать и мы так понимаем, что они вынесли эти избирательные бюллетени и доделывали это на месте работы, потому что им так было это удобнее. Потом, непосредственно 17-го числа, когда начали считать бюллетени, оказалось, что действительно не хватает определенного количества бюллетеней. Составлен был акт соответствующий. Председатель соответствующего УИКа обратилась к члену комиссии с правом совещательного голоса о том, что, наверное, эти бюллетени остались там. И действительно. Она попросила ее их принести. Она их принесла.

Далее, по словам члена СПбИК, полицейский провел досмотр сумки и обнаружил эти бюллетени. 

– Средства массовой информации подключились, член ТИКа от партии "Яблоко", – продолжил Кузьмин. – Говорили достаточно интенсивно, что это будущие вбросы. Она немножко запаниковала. В сухом остатке: это никакие не поддельные бюллетени, эти бюллетени сейчас находятся в сейфе участковой избирательной комиссии, туда в присутствии полиции и всех заинтересованных лиц они были помещены. 

По его словам, в Горизбиркоме уверены, что, когда бюллетени будут пересчитаны, все цифры сойдутся. 


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