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Новости 18:48

Глава УИК № 1809 не стала комментировать сообщения о возможном вбросе

фото ЗакС политика Глава УИК № 1809 не стала комментировать сообщения о возможном вбросе

В урне на избирательном участке № 1809 наблюдатели заметили стопку бюллетеней, похожих на вброшенные. Председатель комиссии отказалась комментировать ситуацию, так как ей неприятен автор фотографии со стопкой бюллетеней. 

Сообщения о возможном вбросе появились около 15:20. Корреспондент ЗАКС.Ру приехал на участок около 16:20, но к тому времени стопка бумаг, вызвавшая подозрения наблюдателей, уже скрылась под другими бюллетенями.

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Председатель комиссии Юлия Чубарева, руководитель отдела культуры в МО № 15, сообщила ЗАКС.Ру, что ей не удалось увидеть аккуратную стопку бюллетеней. После того, как ей показали фотографию урны, она резко переключилась на обсуждение автора фотографии, кандидата в совет МО "Ланское" от "Справедливой России – За правду" Илью Мохова. 

— Илья Мохов вам это прислал. Не могу прокомментировать. У нас постоянный саботаж от него. Человек делает саботаж на любом мероприятии: будь то выборы или уличное мероприятие. Не имеет отношения к политике. Я не хочу комментировать сообщение от Ильи Мохова, — сказала Чубарева. 

От дальнейших комментариев о возможном вбросе председатель комиссии отказалась, продолжив рассказывать о "саботаже" Мохова. 

По данным ЗАКС.Ру, кроме Мохова, участок посещал другой кандидат в МО "Ланское" Дмитрий Лысов. Позже на улице его задержали сотрудники полиции и доставили в 35-й отдел полиции. Около 18:00 его отпустили. На Лысова составили протокол, но по какой статье — неизвестно. Он рассказал ЗАКС.Ру, что его задержали возле УИК, когда он общался со своей знакомой. Один из избирателей, по его словам, решил, что он занимается незаконной агитацией, но кандидат с этим не согласен. 

Константин Леньков / фото Ильи Мохова и Константина Ленькова


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