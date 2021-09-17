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Новости 18:58

Неверов назвал защитой суверенитета недопуск на выборы кандидатов, связанных с "экстремистами"

фото ЗакС политика Неверов назвал защитой суверенитета недопуск на выборы кандидатов, связанных с "экстремистами"

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что считает отстранение от участия в выборах причастных к организациям, признанным экстремистскими, защитой государственного суверенитета РФ, передает ТАСС.

Об этом Неверов заявил в ходе рабочей встречи с группой международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"Если есть организации или граждане, которые призывают к развалу страны, отделению территорий, они, конечно, признаются экстремистскими. И мы, конечно, ограничиваем их участие в выборах. Я считаю, что это защита государственного суверенитета, защита нашей страны — это реализация нашей конституции", – заявил Неверов.

Он утверждает, что такие ограничения — это "практика всех стран", поскольку они направлены в первую очередь на защиту граждан. По его мнению, "за пределами нашей страны" сидят некие люди, и они "средствами, которые сегодня доступны и возможны, управляют людьми, направляя их на перекрытие дорог, на другие противоправные действия, а потом они говорят — я хочу пойти на выборы".

"Да даже если бы они и пошли, мы уверены, что их никто бы не поддержал", – полагает Неверов.

В июне президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий членам экстремистских организаций и аффилированным с ними лицам участвовать в выборах. Причастными считают, в том числе, тех, кто поддерживал организации в интернете. Закон был принят в краткие сроки на фоне того, что о намерении участвовать в выборах заявляли сторонники Алексея Навального, в том числе из ФБК* и штабов*. 9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры признал их экстремистскими организациями. 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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