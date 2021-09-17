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Новости 19:20

Памфилова: До окончания выборов международные наблюдатели не вправе их комментировать

фото ЗакС политика Памфилова: До окончания выборов международные наблюдатели не вправе их комментировать

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в первый день трехдневного голосования на выборах в Госдуму напомнила международным наблюдателям о том, что им пока рано давать оценки увиденному на российских участках. Выступление чиновницы состоялось после ее встречи с представителями ПАСЕ, но распространила она свои утверждения и на других аккредитованных гостей из-за рубежа.

"Они не имеют права до окончания выборов никаких комментариев давать, они задают вопросы, встречаются со всеми, с кем они считают нужным. <...> Они сегодня пришли, мы не знаем, где они были, куда они поедут. Мы им предоставляем полную свободу выбрать, какой объект они хотят посмотреть. А выводы они будут делать по окончанию выборов, то есть не раньше 20 числа", – приводит ее слова РИА "Новости".

Памфилова уточнила, что не имеет в виду разного рода экспертов, а говорит только о профессиональных наблюдателях, имеющих свой регламент.

Ранее глава ЦИК называла примерную цифру в 250 международных наблюдателей, которые приехали на российские выборы из 55 стран мира. 

Она подчеркнула, что речь идет не про экспертов, которые также приехали в большом количестве, а именно про наблюдателей, в отношении которых действуют определенные регламенты.

Международные наблюдатели на выборах в Госдуму представляют 55 государств и 10 международных организаций, всего их около 250, заявляла ранее глава ЦИК Элла Памфилова. Первоначально желающих приехать было в разы больше, но российские органы власти установили лимит, объяснив это опасностями пандемии.


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