СК изучит обстоятельства кибератак на системы онлайн-голосования

Кибератаки на сервисы, обеспечивающие онлайн-голосование, которые зафиксировали 17 сентября в России, станут предметом проверки для Следственного комитета, о чем говорится на сайте ведомства. Речь идет о федеральной электронной платформе для голосования, московской системе и портале ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", – гласит сообщение.

Еще до начала проверки утверждается, что атаки были совершены из-за рубежа. Ранее 17 сентября на DDoS-аатаку на свое мобильное приложение "Справедливый наблюдатель" пожаловались эсеры. По их версии, злоумышленники действовали с территории Китая и Японии.