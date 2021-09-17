Саратовский депутат Бондаренко напугал главу УИКа

Коммунист из Саратовской областной думы Николай Бондаренкo совершил шумный визит на один из избирательных участков в своем округе (Заводской район Саратова). На видеозаписи, выложенной в Instagram очевидцем скандальной сцены, Юлией Литневской, политик ходит за главой УИКа, чрезвычайно громко кричит ей в лицо и требует показать ему какие-то документы.

"Вы председатель или нет?! Я вас информирую об уголовной ответственности! Вы здесь чем занимаетесь, а?! <...> Зарплату здесь получаете... Предоставьте мне быстро. Вы как себя ведете?!", – звучит на записи.

Председательница УИКа в ответ признается, что боится своего собеседника, на что тот говорит: "Мне все равно, что вы боитесь".

Самого Бондаренко, как и многих других заметных оппозиционеров, сняли с выборов в Госдуму под предлогом "экстремизма". Именно так интерпретировали некоторые материалы, найденные на его страницах в социальных сетях и датируемые 2011 годом.

Фото: скриншот с YouTube-канала Николая Бондаренко