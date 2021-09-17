УИК №1991 эвакуировали из-за записки о "минировании"

За несколько минут до окончания первого дня голосования сотрудники участковой избирательной комиссии № 1991 в Павловске Пушкинского района объявили эвакуацию из здания якобы из-за найденной записки. На место приехали сотрудники МЧС, полиции, ДПС, а также реанимация. Об этом ЗАКС.Ру сообщил член ТИК № 20 с правом решающего голоса от КПРФ Николай Юраков.

– На пороге участковой избирательной комиссии появилась записка: "Заминировано". Написано рукой неизвестного человека, понятное дело. Записку передали председателю. Он зашел в зал, где проходило голосование, громко объявил, что произошла такая ситуация, – рассказал Юраков.

Член ТИК отметил, что пока не видит у здания кинологов.



Отметим, что прохожая ситуация с запиской о минировании случилась и на другом участке Пушкинского района № 1992.