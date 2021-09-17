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Новости 21:14

Члена УИК № 1093 забрали в полицию

фото ЗакС политика Члена УИК № 1093 забрали в полицию

Член участковой избирательной комиссии № 1093 с правом совещательного голоса Павел Корнеев сообщил ЗАКС.Ру, что другие члены комиссии объявили явку избирателей больше, чем насчитал он сам. Около 19:00 часов на УИК якобы начались "манипуляции" с избирательной книгой № 5, рассказал Корнеев: 

– Туда пытались то ли пришить листы, то ли заменить.

По его словам, после попытки зафиксировать все на фото и видео, секретарь комиссии Александр Полежаев обратился к полиции и написал на коллегу заявление по статье о вмешательстве в работу комиссии (ст. 5.69 КоАП). Корнеев сообщил, что его доставили в 42-й отдел полиции. 

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Справедливой России – За правду" Надежда Тихонова сообщила в своем Telegram-канале, что после инцидента посетила УИК № 1093. Она уточнила, что заявление Полежаева было устным — коллегиального решения об удалении Корнеева с участка избирком не принимал. 

"Секретарь комиссии подтвердил, что ЧСГ Корнеев П. Е. не нарушал общественный порядок, не нарушал тайну голосования. Полагаю, что УИК 1093 и полиция превысили свою компетенцию, удалив Корнеева П. Е. с участка в отсутствие какого-либо решения", – заявила Тихонова.

ЗАКС.Ру пытался связаться с УИК № 1093. По телефону комиссии ответил непредставившийся мужчина. Он подтвердил, что корреспондентка издания дозвонилась до участковой комиссии, выслушал вопрос, заявил о своей занятости и положил трубку. Через 20 минут мужчина все еще был занят и не мог разговаривать. 

Корнеев сообщил, что протокол в отделе полиции на него составили, но пока не выдают. По его мнению, сотрудники правоохранительных органов "тянут время" — в отделе член УИК находится с 19:30. 


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