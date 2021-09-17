В Пушкинском районе эвакуировали членов еще одной УИК

В участковой избирательной комиссии № 1992 в поселке Александровская прошла эвакуация из-за обнаруженной записки с угрозой. Это второй за вечер избирком в Пушкинском районе, в котором нашли послание о "минировании". Члены комиссии унесли бюллетени с собой. Сейчас у здания средней образовательной школы № 462 дежурят спасатели, полиция и медики, сообщил ЗАКС.Ру кандидат в Заксобрание по 24-му округу от "Справедливой России" Константин Косов.

– Выгнали на улицу, тут пожарная служба на месте. Свет продолжает гореть в участке. То, что я слышал, председатель комиссии озвучила, что в туалете обнаружена записка о том, что участок заминирован. Она вызвала полицию и объявили эвакуацию, - рассказал Косов.

Посетители УИК узнали об обнаружении встревожившей их записки около 19:45. Через несколько минут в Telegram-канале "Справедливый Петербург" опубликовали видео, на котором мужчина выносит бюллетени из помещения избиркома.

Около 22:00, после проверки помещения, члены УИК № 1992 вместе с сотрудниками полиции зашли внутрь избиркома. Кандидатов и их сторонников силовики впускать отказываются.

Такая же ситуация произошла в в Павловске в УИК № 1991. Там тоже нашли записку о минировании. Через пару часов член Горизбиркома Юрий Кузьмин на брифинге в Городском медиацентре сообщил, что никаких взрывчатых веществ на территории избирательного участка обнаружено не было.

– Мы получили информацию от представителей силовых ведомств, что там была обнаружена записка о предполагаемом взрывном устройстве и проведена эвакуация. Участковая избирательная комиссия такую эвакуацию не производит, такое решение принимается в первую очередь МВД, ФСБ и Росгвардией. Эвакуация была проведена, никакого устройства там не было обнаружено, все вернулись на свои места, – рассказал Кузьмин.

Константин Леньков