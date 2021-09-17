В Петербурге по статье о склонении к беспорядкам арестовали админа протестного Telegram-канала

Ленинский районный суд Петербурга поздно вечером в пятницу, 17 сентября, отправил в СИЗО Вячеслава Абрамова, обвиняемого по части 1.1 статьи 212 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в организацию массовых беспорядков), сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие считает, что Абрамов оказался в числе создателей Telegram-канала, в котором публиковали политические материалы и призывы к несанкционированным акциям протеста.

"Когда количество подписчиков во всех группах составило более 9 000 человек, фигуранты стали распространять в сети ролик, побуждая неограниченный круг лиц к беспорядкам в определенную дату", – заявили в объединенной пресс-службе.

В указанном Telegram-канале неоднократно публиковали видео с призывом к жителям столицы и регионов выйти в центр своих городов в определенный день и определенное время, в период выборов. Там также размещали видеозаписи с выступлениями Вячеслава Мальцева, Валерия Соловья и других политических деятелей.

Защитой Абрамова занимается сообщество "Апология протеста". Его представители отметили, что, по данным Следственного комитета, в деле Telegram-канала фигурирует 11 человек.

Абрамов просил избрать для него меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

– Он раскаялся. Сказал, что больше так поступать не будет: не будет вступать во всякие группы и тому подобное, – прокомментировал ЗАКС.Ру адвокат Сергей Локтев.

Мера пресечения Абрамову избрана по 13 ноября.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга