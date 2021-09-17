Первый день выборов: оркестр, бюджетники и эвакуации

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Выборы начались в Петербурге весело и скандально. Уже в первый день трехдневного голосования, 17 сентября, стали замечать скитающихся по участкам избирателей и подозрительно большие числа желающих проголосовать из дома. А еще на участках играл оркестр, танцевал "бюллетень", а кандидаты лично ловили "карусельщиков" и заявляли о давлении на членов УИК.

Сообщения о том, что работников некоторых бюджетных учреждений Петербурга призывают голосовать за конкретных кандидатов, появились еще накануне выборов. В частности, об этом в соцсетях утверждала глава МО "Гавань" и кандидат в депутаты ЗакСа по Васильевскому острову Нэлли Вавилина. В первый день выборов сотрудники сразу нескольких бюджетных предприятий различной сферы рассказали ЗАКС.Ру, что их просили сходить на избирательный участок в пятницу и потом сообщить начальству, что они уже проголосовали. В пресс-службе "Петербургского метрополитена", работники которого тоже жаловались, что их склоняют к таким отчетам, заверили, что это нужно для социологического опроса.

Военнослужащие и курсанты, как обычно, голосовали организованно. На Петроградской стороне их стройные ряды заметили на избирательных участках уже в первый час голосования. На УИК № 1655 избирателей даже встречал военный оркестр.

За утренней волной бюджетников последовало еще несколько. Один из самых ярких снимков первого дня выборов в Петербурге опубликовал Telegram-канал "Справедливый Петербург". На изображении запечатлена едва ли не давка на участке № 343 в Выборгском районе города. Фотография была сделана примерно в 13:30 в пятницу.

фото: "Справедливый Петербург"

Начало выборов не обошлось без фейковой агитации. В подъездах Кировского района появились листовки от имени депутата-единоросса Дениса Четырбока. Якобы он решил отказаться от участия в выборах и просит всех голосовать за свою соперницу. Четырбок поспешил заявить, что это неправда.

В муниципалитете "Московская застава" на домах расклеили агитки от имени бывшей главы Валентины Афонькиной с призывом голосовать за одного из оппозиционных кандидатов. Афонькина проиграла местные выборы в 2019 году, но все равно достаточно популярный в округе человек. Экс-муниципал заявила ЗАКС.РУ, что не имеет никакого отношения к агитации и возмущена ее появлением. А в местном оппозиционном лагере посчитали, что листовки понадобились для размытия голосов за кандидата от "Умного голосования". Наконец, в Колпино, где традиционно активно голосуют за левых кандидатов, в ночь перед выборами появились листовки против КПРФ. Представитель компартии на выборах в ЗакС от Колпинского района Егор Михайлов обратился в полицию.

Другой особенностью выборов стало большое количество заявок на надомное голосование. В частности, обратил на себя внимание Выборгский район. Секретарь УИК № 257 Анна Калачева рассказала ЗАКС.Ру, что члены комиссии ушли на "надомку" уже утром. Им поступило 145 заявок, при этом на участке всего два жилых дома на 872 квартиры. Как сообщили члены комиссии, группа выдвинулась на надомное голосование в 9:10 часов утра и вернулась около 19:40 часов вечера. То есть в среднем члены УИК потратили чуть более четырех минут на каждого избирателя.

Секретарь соседнего избирательного участка № 260 Елена Васильева рассказала ЗАКС.Ру, что к ним поступило тоже более 140 заявлений от желающих проголосовать прямо в своих квартирах. Ничего удивительного в этом нет, считает собеседница.

– Сейчас время такое, многие болеют. Поэтому ничего странного в этом нет, – заявила Васильева.

Проголосовать дома захотели 350 человек, прикрепленные к УИК № 256, сообщила председатель этого участка Светлана Лосева. По ее словам, списки "спустили" из территориальной комиссии.

– У нас много инвалидов, людей старше 65 лет — они боятся приходить все-таки. Плюс в одной квартире… Раз к ним идут, то и члены семьи [проголосуют], поэтому получилось многовато, – рассказала Лосева.

В Telegram-каналах ходил слух о 60 тысячах "надомников" в Красносельском районе. Но Горизбирком эту информацию опроверг, хотя глава ГИК Наталья Чечина успела заявить, что ее эта цифра не смущает. В целом, в комиссии считают, что ничего аномального в большом числе голосовавших из дома не было — все объясняется эпидемиологической ситуацией.

Сообщения о вероятных "карусельщиках" приходили с первых часов голосования. В Центральном районе города сначала на одном, потом на другом участке заметили группу молодых коротко стриженных людей. Сами они объясняли журналистам, что в первый раз просто не туда зашли. На УИКе № 2234 тусовку странных голосующих настиг заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский — он идет от этой территории и в Госдуму и в ЗакС. После непродолжительного разговора "яблочник" ушел писать заявление в полицию, а стриженные ретировались, так и не проголосовав. Больше их не видели. Еще один думский кандидат, сопредседатель Партии Роста Оксана Дмитриева — в парламент она идет по округу № 217 (Фрунзенский и Колпинский район) — рассказала ЗАКС.Ру, что члены купчинских УИК сообщали ей о давлении со стороны неизвестных "молодчиков".

Уже вечером о новой возможной "карусели" в центре сообщила член УИК № 2188 Татьяна Косинова. Она обнаружила в списке избирателей "жителей" Музея обороны Ленинграда. В паспортах у предполагаемых обитателей музея необходимой регистрации не оказалось. Косинова попыталась привлечь внимание членов комиссии к происходящему и сфотографировать списки. Ее обвинили в "провокации" и позже, по решению суда, удалили с участка.

Было несколько заявлений о вбросах. Самый громкий случай произошел на Петроградской стороне. Думский кандидат от "Справедливой России – За Правду" Михаил Богданов вместе с наблюдателями поймал молодого человека, который пытался положить в урну не четыре, как положено, а восемь бюллетеней. Кандидат снял нарушителя на видео. Тот рассказал, что дополнительные четыре бюллетеня получил в запечатанном конверте, который ему передали во дворе около станции метро "Автово". Петербургские справороссы разместили в своем Telegram-канале фотографии избирательных документов, которые юноша пытался пропихнуть.

Еще один громкий инцидент случился у школы № 188 в Соляном переулке (Центральный район), где расположены УИК №№ 2188 и 2189. Около 14:00 там задержали женщину, как позже оказалось, ЧПСГ комиссии № 2189. Как передали в СМИ, полицейские заметили в сумке у женщины подозрительную пачку бумаги, которая оказалась стопкой бюллетеней. Дама попыталась скрыться, но была задержана.

Через несколько часов в Горизбиркоме сообщили свое видение инцидента. По словам члена комиссии Юрия Кузьмина, женщина несла забытые бюллетени из детского сада, в котором работает вместе с некоторыми другими членами комиссии. Якобы, за неимением времени, перед выборами они подготовавливали бюллетени на работе, в детсаду, но часть документов забыли отнести на избирательный участок, а спохватились уже когда начались выборы. Когда сотрудница детсада попыталась донести пачку, ее и задержали, уверяют в Горизбиркоме.

Еще одно вмешательство полиции случилось на Васильевском острове. Там на один из участков явился человек в костюме бюллетеня. Он пел и плясал, а потом, по информации "Фонтанки", его увела полиция.

За несколько минут до завершения голосования эвакуировали два участка в Пушкинском районе: № 1991 в Павловске и № 1992 в поселке Александровская. В обоих случаях члены комиссии находили записку "Заминировано". Только в Павловске она оказалась на пороге здания, а в Александровской — в туалете.

Сергей Еремеев