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Новости 10:39

В УИК №1636 и №1792 из колонок громко звучит зарубежная музыка: Facebook за это блокирует трансляции

фото ЗакС политика В УИК №1636 и №1792 из колонок громко звучит зарубежная музыка: Facebook за это блокирует трансляции

Утро в петербургских участковых избирательных комиссиях №1636 и №1792 началось бодро: из колонок громко играет иностранная музыка, прерывая тем самым процесс видеотрансляции, сообщили в Telegram-канале Ирины Фатьяновой.

"И настроение себе подняли, и создали помехи наблюдателям, поскольку Facebook блокирует трансляции из-за авторских прав", - уточнили детали происходящего активисты.

Напомним, в первый день голосования 17 сентября "Наблюдатели Петербурга" зафиксировали 600 нарушений на выборах.

ЗАКС.Ру рассказывал, как в городе стартовал электоральный процесс.


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