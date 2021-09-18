В Горизбиркоме Петербурга по-прежнему не нашли серьезных нарушений на выборах

Сообщения о нарушениях в ходе первого дня голосования в Петербурге, как правило, распространялись в Telegram-каналах, а в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию жаловались мало, заявил на брифинге утром 18 сентября член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

- Центр общественного наблюдения и общественный штаб по жалобам по реальным выезжал вчера всего 11 раз. Именно обращений, которые можно квалифицировать как жалобы, в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило тоже совсем немного. Сообщений много. Все они в большей степени в нетрадиционных медиа присутствуют. Но реальных жалоб и подтвержденных совсем-совсем немного, - сообщил Кузьмин.

Также член Горизбиркома снова заявил, что на участке № 2189, рядом с которым накануне задержали женщину со стопкой бюллетеней, произошла оплошность, но не попытка фальсификаций. По его словам, это подтвердилось после закрытия избирательного участка и подсчета бюллетеней.

Напомним, ранее независимое сообщество "Наблюдатели Петербурга" сообщило, что к ним за день поступило более 600 сообщений о возможных нарушениях.