В России выявили свыше 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки впервые с августа

В России за последние сутки выявлено 20 329 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. В последний раз более 20 тысяч случаев регистрировали 22 августа.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 7 254 754 случаев заболевания. По официальным данным, от инфекции умерли 197 425 человек, 799 летальных исходов внесены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболел еще 1 791 человек. В Москве - наибольшее количество заболевших за сутки: 2 746 человек. В Подмосковье - 915 новых пациентов. В Ленобласти заразились еще 196 человек.