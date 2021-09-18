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Начало отопительного сезона в Петербурге станет самым ранним за последние 5 лет

фото ЗакС политика Начало отопительного сезона в Петербурге станет самым ранним за последние 5 лет

Старт отопительного сезона в Северной столице в этом году будет рекордно ранним: впервые за последние 5 лет он начнётся уже 20 сентября, проинформировали в ГУП "ТЭК СПб".

В 2020 году постоянное тепло в домах Петербурга появилось только 14 октября. Два года назад, в 2019-м, батареи перестали остывать 24 сентября; в 2018 году начало постоянного протапливания пришлось на 28 сентября, а в 2017 и 2016 годах - 4 октября.

К отопительному сезону подготовлены 276 котельных, 214 центральных тепловых пунктов и свыше 4700 км тепловых сетей. 13 сентября началось периодическое протапливание домов.

При этом ещё до официального начала сезона тепло стали подавать жилым домам, у которых есть акты готовности. Так, по состоянию на вечер 17 сентября тепло получали около 9 тысяч жилых зданий в зоне ответственности ГУП "ТЭК СПб".

В случае, если батареи в доме остаются холодными, горожан просят обращаться в свои управляющие компании.


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