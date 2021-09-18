В УИК №133 за ночь сменились пломбы на КОИБ

Утром второго дня голосования, 18 сентября, член участковой избирательной комиссии №133 Пётр Проценко обнаружил, что пломбы на комплексах обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) заменили. Об этом он сам сообщил ЗАКС.Ру.

Председатель комиссии Игорь Михайлов утверждает, что пломбы пришлось снять, так как сканер на урне якобы был установлен неправильно.

— Их поменяли вчера вечером в 21:05, когда вся комиссия была на месте. Они не поменялись, просто КОИБ были установлены неправильно — устанавливали их девочки. Раньше я все устанавливал, но мне некогда, — рассказал Михайлов.

Документально фиксировать свои действия он не стал — не знал, что так нужно.

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Дмитрий Анисимов, присутствующий на участке рассказал ЗАКС.Ру, что член ТИК №32 с правом решающего голоса Дмитрий Серегин подал акт в территориальный избирком о возможных нарушениях УИК. По его данным, после надомного голосования не были оформлены должным образом книги избирателей, а на одном из ящиков была сорвана пломба.

Несмотря на заявление, все бюллетени позже перенесли в КОИБ. Председатель ТИК №32 Виктор Воронин считает, что действия УИК законны, так как жалоба поступила в ТИК, а не участковую комиссию.

— Пикантностей добавило то, что в участковую избирательную комиссию, именно как субъект, жалоб не поступало, а просто в ТИК. Так как сюда жалобы нет, УИК действует по регламенту, — считает Воронин.

Поинтересоваться судьбой старых пломб решил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Произошедшую ситуацию он назвал "бредом" и считает, что результаты голосования на этом участке необходимо аннулировать.

Константин Леньков