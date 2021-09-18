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Новости 12:22

В Бердске заблокировали дверь штаба независимых наблюдателей на выборах, залив неизвестной жидкостью

фото ЗакС политика В Бердске заблокировали дверь штаба независимых наблюдателей на выборах, залив неизвестной жидкостью

В Бердске неизвестные заблокировали штаб независимых кандидатов в горсовет, залив замок неизвестной жидкостью, передает "Новая газета".

Волонтеры и независимые кандидаты в горсовет не смогли попасть в свой офис из-за того, что замок в двери оказался залит неизвестной жидкостью. Руководитель предвыборного штаба коалиция Бердск 2021 Елена Носковец сообщила, что они обратились в полицию и сообщили о случавшемся в избирком.

На видео с камер наблюдения видно, как около 4:30 утра неизвестный молодой человек подходит к двери штаба и что-то делает с замком. 

"Они не остановили нашу работу, а просто сделали ее чуть сложнее. Страшно и противно, что соперники используют грязные методы, как в 90-х", - добавила Носковец.

18 сентября идет второй из трех дней голосования на выборах в Госдуму, ЗакС Петербурга и некоторые другие региональные парламенты. Голосование будет длиться до 19 сентября включительно. 

 


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