           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:41

На УИК №1806 задержали мужчину с бюллетенями за Лыбаневу

фото ЗакС политика На УИК №1806 задержали мужчину с бюллетенями за Лыбаневу

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пришел на избирательный участок №1806 (МО "Ланское") со своими бюллетенями. Среди них были бланки с "галочкой" за дочь спикера Заксобрания Вячеслава Макарова Марину Лыбаневу, котороая идет в городской парламент самовыдвиженкой, сообщил ЗАКС.Ру Даниил Кен. 

— Член комиссии с правом совещательного голоса Алексей Люсов заметил, что мужчина зашел на участок  со своей стопкой. Каким-то образом его спугнул, и тот стал убегать. Побежал по коридору, начали звать полицию и сотрудники его задержали, — рассказал Кен. 

По оценке Кена, в стопке было от 10 до 15 бюллетеней. На верхнем бюллетене была видна отметка за Лыбаневу. 

Сам Люсов рассказал ЗАКС.Ру, что сразу заприметил нарушителя, когда он вышел из кабинки для голосования с толстой стопкой бюллетеней, и попытался его остановить. 

Мужчину задержали до приезда сотрудников полиции. Место происшествия также осмотрела следственно-оперативная группа МВД. Сейчас нарушитель находится в отделе полиции. Другие сотрудники полиции допрашивают директора школы №113, в которой находится участок №1806. 

Незадолго до начала выборов, 14 сентября, Znak сообщал о наборе молодых людей для участия в "каруселях" в поддержку Лыбаневой. Сама кандидатка заявила, что это провокация, чтобы очернить ее избирательную кампанию.

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости18 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru