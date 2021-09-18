На УИК №1806 задержали мужчину с бюллетенями за Лыбаневу

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пришел на избирательный участок №1806 (МО "Ланское") со своими бюллетенями. Среди них были бланки с "галочкой" за дочь спикера Заксобрания Вячеслава Макарова Марину Лыбаневу, котороая идет в городской парламент самовыдвиженкой, сообщил ЗАКС.Ру Даниил Кен.

— Член комиссии с правом совещательного голоса Алексей Люсов заметил, что мужчина зашел на участок со своей стопкой. Каким-то образом его спугнул, и тот стал убегать. Побежал по коридору, начали звать полицию и сотрудники его задержали, — рассказал Кен.

По оценке Кена, в стопке было от 10 до 15 бюллетеней. На верхнем бюллетене была видна отметка за Лыбаневу.

Сам Люсов рассказал ЗАКС.Ру, что сразу заприметил нарушителя, когда он вышел из кабинки для голосования с толстой стопкой бюллетеней, и попытался его остановить.

Мужчину задержали до приезда сотрудников полиции. Место происшествия также осмотрела следственно-оперативная группа МВД. Сейчас нарушитель находится в отделе полиции. Другие сотрудники полиции допрашивают директора школы №113, в которой находится участок №1806.

Незадолго до начала выборов, 14 сентября, Znak сообщал о наборе молодых людей для участия в "каруселях" в поддержку Лыбаневой. Сама кандидатка заявила, что это провокация, чтобы очернить ее избирательную кампанию.

Константин Леньков