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Новый разводной мост в Невском районе построят на деньги "Газпрома"

фото ЗакС политика Новый разводной мост в Невском районе построят на деньги "Газпрома"

В Невском районе должна появиться новая разводная переправа, которую построят на средства "Газпрома": мост свяжет два берега Невского района, от улицы Коллонтай до Большого Смоленского проспекта.

О том, что именно газовая корпорация возведет новый объект, накануне объявил петербургский глава Александр Беглов в ходе общения с Владимиром Путиным.

Переправа будет именоваться Большой Смоленский мост. Ее длина составит 1,5 км, на мосту проложат трамвайную линию и шесть полос для движения автотранспорта. Предусматривается возведение развязок с проспектом Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, а также на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.

К проектированию моста приступят уже в этом году.

Напомним, что ради возведения нового объекта власти могут снести Невский рынок, заброшенный с 2019 года.


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