ЦИК зафиксировала нарушения "дня тишины" в первый день голосования на выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе работы информационного центра ЦИК заявила, что комиссия обращает внимание на нарушения "дней тишины" во время голосования на выборах в Госдуму, и дала понять, что ЦИК будет в этих случаях разбираться.

Памфилова напомнила, что был отменен "день тишины" перед голосованием, но запрет на агитацию непосредственно в дни выборов никто не отменял.

"Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон. В том числе некоторых СМИ - сетевые, в каналах которые работают. Выборы пройдут, этого мы так не оставим", - сказала Памфилова.

Ранее Telegram заблокировал бота "Умного голосования". Павел Дуров объяснил это запретом на агитацию во время выборов.

18 сентября идет второй из трех дней голосования на выборах в Госдуму, ЗакС Петербурга и некоторые другие региональные парламенты. Голосование будет длиться до 19 сентября включительно.