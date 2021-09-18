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Новости 13:42

Замглавы МО "Гавань" обнаружил избирателей, путешествующих по участкам Васильевского острова

фото ЗакС политика Замглавы МО "Гавань" обнаружил избирателей, путешествующих по участкам Васильевского острова

Заместитель главы муниципалитета "Гавань" Сергей Кузин сообщил ЗАКС.Ру, что на избирательном участке № 114 на набережной Лейтенанта Шмидта встретил двух мужчин, которые ранее приходили голосовать на УИК № 134 на улице Шевченко.

- Я был возле 134-го участка и обратил внимание на двух мужчин. Я уточнил у члена комиссии с правом совещательного голоса, голосовали ли они, мне дали фотографии, [на которых видно] как они голосуют. Я поехал за ними на машине. Они приехали на 114-й участок, получили там бюллетени и стали голосовать. Я обратил на это внимание полиции, - рассказал Кузин.

Видео инцидента мундеп выложил в своем Telegram-канале. Судя по видео, он настиг предполагаемых "карусельщиков" уже у избирательной урны. 

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Заксобрания проходят в Петербурге с 17 по 19 сентября. О первом дне голосования читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Фото с УИК № 134, взято из Telegram-канала "Канал дяди Серёжи"


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