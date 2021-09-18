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Выборы 2021

Новости 14:29

Депутат Боярский: Нарушения на больших выборах будут, были и есть - главное, их пресекать

фото ЗакС политика Депутат Боярский: Нарушения на больших выборах будут, были и есть - главное, их пресекать

Депутат Государственной думы Сергей Боярский 18 сентября проголосовал на выборах нового состава Госдумы и Законодательного собрания Петербурга, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Боярский сообщил журналистам, что отдал свой голос за "политическую силу", которая обеспечит независимое, стабильное и процветающее будущее России. 

Парламентарий добавил, что считает проходящие выборы организованными на высоком уровне. А нарушения бывают всегда, отметил депутат. 

 ⁃ Нарушения на таких больших выборах будут, были и есть всегда. Это нормально. Главное, чтобы они выявлялись соответствующим образом и пресекались. Судя по тому, что мы видим - сообщения о пресечении таких нарушений, - выборы организованы на высоком уровне, - сказал Боярский. 

Депутат считает выборы конкурентными. Представлено большое количество партий, заявил депутат. Он добавил, что в качестве одномандатников заявились также довольно разные и яркие люди. 

Напомним, Боярский сам выдвинут в новый состав Госдумы. Он входит в первую тройку "Единой России" по региону.

София Саттарова


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