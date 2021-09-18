Недовольная выводами про количество нарушений на выборах Памфилова пригласила членов "Голоса" выступить в ЦИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе работы информационного центра пригласила активистов движения "Голос"* выступить с трибуны.

Памфилова прокомментировала сюжет телеканала Euronews, в котором представитель "Голоса" говорит об организации выборов. В том числе - о сложности контролировать ход многодневного голосования и о риске большого количества нарушений.

У Памфиловой возникли "претензии" к "Голосу". Ей не понравился "вывод" о том, что нарушений на выборах в 2021 году "уже больше, чем в 2011 году". Она считает, что ЦИК сделала систему выборов "настолько прозрачной, что дальше некуда", что "дает повод за каждую ерунду цепляться.

"Я прошу их прийти сюда - сейчас официально направлю приглашение - пусть выйдут на эту трибуну и по всем нарушениям <...> расскажут, что на самом деле [происходит], дадут сравнение [с ситуацией в 2011 году]", - сказал Памфилова.

Глава ЦИК заявила, что членов "Голоса" не ущемляли в правах, их наблюдатели имеют "все возможности в личном качестве, даже участвовать в семинарах по обучению, участвовать в наблюдении за выборами".

"Создали для них все необходимые условия, они ни в каких правах не ущемлены. Ну хоть немножко стыд надо иметь", - заключила Памфилова.

18 сентября идет второй из трех дней голосования на выборах в Госдуму, ЗакС Петербурга и некоторые другие региональные парламенты. Голосование будет длиться до 19 сентября включительно.

*Включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов