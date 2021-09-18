Смоленский сквер в Московском районе обрел новую систему освещения

Сотрудники "Ленсвета" завершили обновление системы освещения Смоленского сквера в Московском районе Петербурга, отчитались в Смольном. Зеленая зона примыкает к станции метро "Фрунзенская".

К работам приступили в конце июля текущего года. На данный момент в сквере установили 28 современных светодиодных светильников. Для того чтобы подключить их к системе электроснабжения, было проложено 380 метров кабеля. Теперь по вечерам, кроме дорожек, хорошо подсвечена и детская площадка.

В Смольном добавили, что до конца 2021 года в Московском районе должны обновить систему освещения еще на шести объектах: Краснопутиловской улице, в квартале между Бассейной, Кубинской, Краснопутиловской улицами и Новоизмайловским проспектом. Ожидается замена освещения и на Звездной улице.