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Новости 14:55

Избиратель на УИК № 1913 в Приморском районе получил уже заполненный бюллетень

фото ЗакС политика Избиратель на УИК № 1913 в Приморском районе получил уже заполненный бюллетень

Кандидат в депутаты Заксобрания по 12-му округу Александр Новиков рассказал, что избиратель на участке № 1913 Приморского района получил уже заполненный бюллетень, рассказ приводит глава "Справедливой России - За правду" в Петербурге Марина Шишкина.

В выданном избирателю бюллетене уже была поставлена галочка напротив одной из непарламентских партий. Оказалось, что бюллетень был вложен в общую пачку. На видео, опубликованном справороссами в их канале, слышно, что секретарь говорит о необходимости составить акт, а ошибку с бюллетенем считает "человеческим фактором". 

Новиков подал жалобу в ТИК № 57.

 


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