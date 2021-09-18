Ирину Фатьянову задержали у УИК № 1641 в Петербурге

Полицейские задержали бывшую кандидатку в депутаты ЗакСа по 3-му округу Ирину Фатьянову.

В разговоре с ЗАКС.РУ Фатьянова рассказала, что возле УИК №1641 ее поджидали провокаторы - человека три - четыре. По ее словам, их заметили еще при отъезде из УИК №1635, и эти люди оставались рядом все то время, что Фатьянова и ее спутник провели на следующем участке.

Когда они вышли, двое из них начали вести съемку, спрашивая, зачем сюда приехала Фатьянова. Она решила молча пройти дальше, и после этого один из снимавших начал нападать на другого, при этом они делали движения в сторону сопровождавшего Фатьянову мужчины. Фатьянова начала звать полицию, и подошедшие сотрудники решили увезти "всех участников провокации".