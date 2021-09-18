"Он на нее не смотрит": Песков объяснил неправильную дату на часах Путина во время его голосования

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не пользуется датой на часах, и поэтому на кадрах с моментом его онлайн-голосования 17 сентября она отличается от реальной, передает РИА "Новости".

"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата".

Путин проголосовал онлайн в первый день голосования: он остается на изоляции после контактов с заболевшими COVID-19 работниками. На фото было видно, что на его часах выставлено 10-е число: на это обратил внимание фотокорреспондент "Медиазоны" Давид Френкель. Он также заметил, что на руке Путина были элитные часы Blancpain Grande Date.

фото: kremlin.ru