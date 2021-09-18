           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:58

Члена УИК №908 грубо задержали из-за претензий к бюллетеням после надомного голосования

фото ЗакС политика Члена УИК №908 грубо задержали из-за претензий к бюллетеням после надомного голосования

В Красногвардейском районе задержали члена УИК №908 с правом решающего голоса Ярослава Доскаля, сообщили "Наблюдатели Петербурга".

Доскаля отправили проводить надомное голосование, его сопровождал член комиссии с правом совещательного голоса Иван Бычихин. По закону о выборах сопровождать переносной ящик должны двое членов комиссии с решающим голосом или один член с решающим голосом и хотя бы двое наблюдателей или ЧСГ. Доскаль напомнил об этом председателю УИК, но в итоге ему и Бычихину пришлось идти вдвоем по адресам девяти избирателей.

Доскаль и Бычихин получили по девять бюллетеней каждого вида, ровно на количесто избирателей, без запасных. По словам Бычихина, комиссия старалась скорее выпроводить их с участка, настаивая, что одного из избирателей нужно обязательно посетить до полудня. В итоге них осталось четыре неиспользованных бюллетеня: трех человек они не застали дома, один голосовать отказался.

Вернувшись в УИК, Доскаль переложил бюллетени из переносного ящика в сейф-пакет, а неиспользованные бюллетени вернул. Однако спустя время председатель УИК № 908 обвинила его в том, что он принес один лишний неиспользованный бюллетень и, следовательно, не выдал его кому-то из избирателей. Доказывая свою правоту, Доскаль решил сфотографировать номер сейф-пакета, в котором лежали принесенные бюллетени. В этот момент председатель комиссии позвала полицейских, и те скрутили члена комиссии и в наручниках увезли в 66-й отдел полиции. При задержании ему разбили очки.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости18 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru