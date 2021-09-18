Члена УИК №908 грубо задержали из-за претензий к бюллетеням после надомного голосования

В Красногвардейском районе задержали члена УИК №908 с правом решающего голоса Ярослава Доскаля, сообщили "Наблюдатели Петербурга".

Доскаля отправили проводить надомное голосование, его сопровождал член комиссии с правом совещательного голоса Иван Бычихин. По закону о выборах сопровождать переносной ящик должны двое членов комиссии с решающим голосом или один член с решающим голосом и хотя бы двое наблюдателей или ЧСГ. Доскаль напомнил об этом председателю УИК, но в итоге ему и Бычихину пришлось идти вдвоем по адресам девяти избирателей.

Доскаль и Бычихин получили по девять бюллетеней каждого вида, ровно на количесто избирателей, без запасных. По словам Бычихина, комиссия старалась скорее выпроводить их с участка, настаивая, что одного из избирателей нужно обязательно посетить до полудня. В итоге них осталось четыре неиспользованных бюллетеня: трех человек они не застали дома, один голосовать отказался.

Вернувшись в УИК, Доскаль переложил бюллетени из переносного ящика в сейф-пакет, а неиспользованные бюллетени вернул. Однако спустя время председатель УИК № 908 обвинила его в том, что он принес один лишний неиспользованный бюллетень и, следовательно, не выдал его кому-то из избирателей. Доказывая свою правоту, Доскаль решил сфотографировать номер сейф-пакета, в котором лежали принесенные бюллетени. В этот момент председатель комиссии позвала полицейских, и те скрутили члена комиссии и в наручниках увезли в 66-й отдел полиции. При задержании ему разбили очки.