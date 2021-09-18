"ОВД-Инфо" опубликовало списки задержанных ко второму дню голосования

В списки активистов, задержанных по всей России по состоянию на 17 сентября, попали не менее 8 граждан. Статистику приводит "ОВД-Инфо".

Так, внимание правоохранителей привлекли жители Москвы, Подмосковья, Петербурга, Иркутска, Новосибирска и Красноярска.

В Новосибирске силовики задержали члена избиркома Юна Светомира из-за видео о незакрытом на ночь участке для голосования. Мужчина провёл в отделе полиции 4 часа, после чего его отпустили. На него собираются составить протокол о распространении фейков в соцсетях.

Кроме того, в Новосибирске также задержали кандидата в Госдуму Андрея Жирнова, которого просили дать объяснения о встрече с избирателями.

В подмосковном Красногорске силовики задержали члена избиркома Сергея Ширина после того, как он выявил нарушения при голосовании на удаленных территориях и добился признания такого голосования недействительным. Вскоре после обнаружения на участке появился спортивный молодой человек, который начал вести себя неадекватно, в результате чего обоих увезли в полицию.

Не так давно в отдел попала экс-глава штаба Навального* (ФБК*) в Петербурге Ирина Фатьянова. В разговоре с ЗАКС.Ру она рассказала, что возле УИК №1641 её поджидали три-четыре провокатора, которые при виде девушки неожиданно затеяли драку, которую оперативно прервала полиция: как итог, всех, включая Фатьянову, доставили в отдел.

Кроме того, в Петербурге грубо задержали члена УИК №908 из-за претензий к бюллетеням после надомного голосования.

Наконец, в Москве, Иркутске и Красноярске задержали четырех пикетчиков, протестовавших против фальсификаций.