На несанкционированную акцию на Дворцовой площади не пришли участники

Несанкционированная акция на Дворцовой площади, на которую призывали прийти в разгар выборов, 18 сентября, администраторы Telegram-канала "Что делать", не состоялась, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Накануне в Петербурге отправили в СИЗО на два месяца одного из админов этого канала Вячеслава Абрамова, ранее неизвестного в оппозиционной среде. Его обвиняют по статье о склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ). Следствие считает, что он имел доступ к каналу "Что делать", в котором распросранялся ролик, побуждающий "неограниченный круг лиц к беспорядкам в определенную дату". Ранее меру пресечения по этому же делу избрали пятерым жителям Москвы. Еще одного фигуранта, по данным ОВД-Инфо, задержали и арестовали в Красноярске.

В канале, созданном еще в феврале, размещали информацию о политических репрессиях и необходимости действовать. Авторы утверждали, что хотят объединить для совместной борьбы людей вне зависимости от их политических взглядов, пола и религиозной принадлежности. Время от времени там размещали видеозаписи выступления создателя запрещенной в России и признанной террористической и экстремистской организацией "Артподготовки" Вячеслава Мальцева и политолога Валерия Соловья.

К середине сентября на канал подписались более 11 тысяч человек. К этому времени при сообществе была создана сеть региональных чатов. Всю первую половину сентября в "Что делать" постили обращения к городам с призывом выйти на протестную акцию 18 сентября, во второй день парламентских выборов. В день акции в канале разместили сообщение, о том, что часть подходов к площадям в Москве и Петербурге перекрыты, но мероприятие все равно состоится.

Однако корреспондент ЗАКС.Ру добрался до Дворцовой площади к назначенному времени безо всяких проблем и никаких кордонов не увидел. Хотя рядом с Зимним дворцом был припаркован пазик-автозак, также поблизости находились две полицейские газели и несколько легковых автомобилей с сотрудниками в форме.

Но на самой площади гуляли только группы туристов и студентов, а также семьи с детьми. Судя по комментариям под постом в канале "Что делать" и в петербургском чате сообщества несколько человек на акцию все-таки пришли, но не смогли идентифицировать друг друга и решили, что таким количеством что-то устраивать бессмысленно.

Арест Абрамову назначен по 13 ноября.

Сергей Еремеев