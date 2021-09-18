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Новости 16:37

Задержанных вместе с Фатьяновой "провокаторов" отпустили из полиции

фото ЗакС политика Задержанных вместе с Фатьяновой "провокаторов" отпустили из полиции

Группу молодых людей, из-за потасовки которых задержали экс-кандидатку в депутаты Законодательного собрания Ирину Фатьянову, отпустили из отдела полиции, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Задержанные провели в отделе меньше часа. 

Они рассказали, что их задержали из-за драки, которая возникла из-за ссоры между ними. 

— Просто дома поссорились, на кухне. Немного выпили. Чисто дружеская драка, — сказал один из них, хотя задержание все же произошло на улице. 

На вопрос о том, были ли они пьяны, один из провокаторов ответил, что все четверо были трезвы. 

— От 0,1 пива — то же самое, что выпить кефира, — заявил молодой человек, после чего быстрым шагом ушёл вместе с товарищем. 

Их и Фатьянову задержали возле участковой избирательной комиссии №1641. По словам экс-кандидатки, как только она вышла из здания, молодые люди, поджидавшие ее, стали на камеру задавать ей вопросы, а потом затеяли драку. Как ранее сообщала Фатьянова, эту же группу людей она уже видела прежде у другого избирательного участка. 

После отказа в регистрации в качестве кандидата в Законодательное собрание по 3-му округу, Фатьянова организовала свой штаб по наблюдению на выборах в Петроградском и части Приморского района, где выдвигается дочь спикера парламента Вячеслава Макарова Марина Лыбанева. 

Константин Леньков


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