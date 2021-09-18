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Новости 17:03

Вишневский: На Фатьянову составили протокол о "мелком хулиганстве"

фото ЗакС политика Вишневский: На Фатьянову составили протокол о "мелком хулиганстве"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, прибывший к отделу полиции №18, где находится задержанная экс-глава штаба Навального* (ФБК*) Ирина Фатьянова, выйдя из участка уведомил журналистов, что на неё составили административный протокол о мелком хулиганстве. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале Фатьяновой.

Статья 20.1 КоАП предусматривает в том числе административный арест. По словам Вишневского, Фатьянову, "если захотят", могут продержать в отделе не менее суток.

Депутат уточнил также, что к активистке пустили адвоката.

Обновлено в 17:55.

Фатьянову отпустили без протокола.

"Друзья, я на свободе, выпустили без протокола, хотя до того, как пришла адвокатесса "Апологии протеста" Вера, планировали вручить протокол и оставить на ночь. Даже провели досмотр вещей в присутствии понятых. Всем спасибо за поддержку. Еду работать дальше!" - поделилась она.

Напомним, Ирину Фатьянову доставили в 18 ОП после инцидента с "провокаторами", затеявшими драку на выходе из УИК №1641. В итоге в отдел забрали всех присутствоваших на месте.

Примечательно, но затеявших потасовку молодых людей уже отпустили из отделения.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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