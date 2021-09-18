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Здание УИК №965 в Красногвардейском районе обстреляли подшипниками

фото ЗакС политика Здание УИК №965 в Красногвардейском районе обстреляли подшипниками

Неизвестные обстреляли УИК №965 в Красногвардейском районе подшипниками, сообщили "Наблюдатели Петербурга".

По словам представителей движения, все случилось в ночь на 18 сентября. УИК расположен в здании школы № 147, и его обстреляли металлическими шариками по периметру. В школе насквозь пробиты окна, подшипники повредили припаркованные рядом автомобили.

"Наблюдатели" рассказали, что утром на участок прибыли сотрудники полиции и нашли шарики. Пока полицейские работают на месте происшествия. Никто не пострадал, на ход голосования случившееся не повлияло.

18 сентября идет второй из трех дней голосования на выборах в Госдуму, ЗакС Петербурга и некоторые другие региональные парламенты. Голосование будет длиться до 19 сентября включительно. 

фото: "Наблюдатели Петербурга" / Telegram


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