РКН потребовал, чтобы YouTube удалил три ролика со списками "Умного голосования" с канала Навального

Отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор требует, чтобы YouTube удалил три ролика c канала Алексея Навального, где присутствуют списки кандидатов от "Умного голосования", известил у себя в Twitter соратник политика Иван Жданов.

Ранее сегодня РКН уведомил Google о необходимости удалить два гугл-дока, в которых содержатся имена кандидатов от УГ.

Кроме того, 17 сентября Telegram заблокировал бота "Умного голосования". Павел Дуров объяснил это запретом на агитацию во время выборов.

Начиная с конца августа регулятор обращается к Apple и Google с требованием предать забвению приложение "Навальный", которое в рамках УГ рекомендует пользователям сильных кандидатов от оппозиции на выборах. 17 сентября, в первый день голосования, приложения оказались удалены из AppStore и Google Play.