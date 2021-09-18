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Член Общественной палаты назвал Петербург лидером по "фейкам" о выборах и связал это с Путиным

фото ЗакС политика Член Общественной палаты назвал Петербург лидером по "фейкам" о выборах и связал это с Путиным

Киберволонтеры Общественной палаты России за первый день голосования выявили 7000 "фейков" о выборах, заявил на брифинге 18 сентября генеральный директор принадлежащего Смольному телеканала "Санкт-Петербург" и первый заместителя председателя координационного совета Общественной палаты по контролю за выборами Александр Малькевич.

- При этом на первом месте по числу вбросов находится наш родной город Санкт-Петербург. Сегодня это обсуждалось в том числе в программе "Соловьев live" у Владимира Соловьев. И понятно, с чем это связано. Потому что это родной города президента Российской Федерации и задача бить сюда, бить по Санкт-Петербургу, чтобы утопить нас в грязи, - сообщил Малькевич.

Он добавил, что Москва находится на втором месте с приличным отставанием. Член Общественной палаты отметил, что во второй день голосования количество "фейков" пошло на спад, но он ожидает новый подъем в воскресенье после обеда.

Малькевич также привел примеры нескольких информационных вбросов. В частности, он отнес к ним объявления некоего Владислава Дубровского, предлагавшего принять участие в "каруселях" на выборах учащихся СПбГУ. Его сообщения появлялись в нескольких студенческих чатах еще до выборов. Издание DOXA связалась с Дубровским и его напарником Владимиром Кукелем. Запись разговора с Кукелем была опубликована. Однако Малькевич отметил, что с автором "интересного предложения" не было прямого контакта и поэтому записал скрин с сообщением Дубровского в "фейки".  


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