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Новости 18:14

СР: Председателем УИК № 114 является супруга баллотирующегося там кандидата от "Единой России"

фото ЗакС политика СР: Председателем УИК № 114 является супруга баллотирующегося там кандидата от "Единой России"

Члены петербургского регионального отделения "Справедливой России - За правду" установили, что председателем городской участковой избирательной комиссии № 114 на Васильевском острове является супруга баллотирующегося там кандидата от "Единой России".

В связи с обнаружением данного обстоятельства эсеры решили подать жалобу в Центризбирком.

По сведениям СР, главой обозначенной УИК является Позднякова Анастасия Анатольевна, приходящаяся женой Позднякову Василию Михайловичу, которого ЕР выдвинула в депутаты петербургского Заксобрания.

"В силу пп. "к" п. 1 ст. 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть на соответствующих выборах супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов", - аргументировали жалобу справороссы.

Ввиду указанных обстоятельств эсеры требуют, чтобы Позднякову отстранили от работы в участковой комиссии.


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