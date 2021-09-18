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Новости 18:20

Егорова и Авдеев заявили, что не подписывали ходатайство о досрочном освобождении Глущенко

фото ЗакС политика Егорова и Авдеев заявили, что не подписывали ходатайство о досрочном освобождении Глущенко

Депутаты шестого созыва ЗакСа от "Единой России" и участники выборов в новый, седьмой созыв Любовь Егорова и Юрий Авдеев опровергли информацию о том, что они якобы подписали ходатайство за Михаила Глущенко, осужденного за убийство Галины Старовойтовой, перед рассмотрением дела о его досрочном освобождении.

"Не знаю,  откуда моя подпись появилась. Я ничего не подписывала. Это ложь", - сказала Егорова.

Авдеев назвал информацию "наглой провокацией".

Напомним, о подписях единороссов и некоторых общественных деятелей Петербурга под ходатайством ранее сообщила "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. 

Глущенко осужден на 17 лет по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году как соучастник. Старовойтову застрелили в подъезде дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Глущенко признал себя виновным. За организацию убийства осужден бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин на 20 лет колонии, а также исполнитель  Виталий Акиншин – на 23,5 года колонии.

В августе 2021 года суд принял ходатайство защиты Глущенко об УДО к рассмотрению. Он и раньше подавал такое ходатайство: в 2020 году он просил суд его не рассматривать, и суд прошение вернул.


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