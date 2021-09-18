"Очевидна провокация со стороны оппозиции": Лыбанева прокомментировала информацию о вбросе

Дочь спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, кандидат в депутаты ЗакСа по округу № 3 прокомментировала информацию о попытке вброса бюллетеней на избирательном участке № 1806 (МО "Ланское"). Там во второй день голосования задержали мужчину, который принес стопку бюллетеней с отметками за дочь председателя городского парламента.

"Со всей ответственностью заявляю, что я не имею к этому никакого отношения", - передали ЗАКС.Ру слова Лыбаневой в ее штабе.

Она добавила, что ведет честную кампанию и не нуждается в использовании подобных методов борьбы.

"Очевидна провокация со стороны оппозиции – к сожалению, в дни голосования они происходят беспрерывно. Убеждена, что необходимо вмешательство в ситуацию правоохранительных органов для привлечения провокаторов к установленной законом ответственности", - заявила кандидат.

Напомним, вброс бюллетеней с голосами за Лыбаневу предотвратили и в первый день голосования. Это произошло в Петроградском районе, на участке № 1615.

За несколько дней до выборов издание Znak сообщило об объявлением в соцсетях с предложением поработать на выборных "каруселях" в поддержку дочери спикера ЗакСа. Лыбанева также назвала эти сведения провокацией.